Robert B. de Roo belde ons en vroeg:

Wat is goedkoper/groener? Heet water uit de kraan in een pannetje en dan laten koken. Of koud water in een pannetje en dan laten koken? De eerste optie zal sneller gaan maar is het ook goedkoper/groener?

Luister elke zaterdag tussen 12.00 en 14.00 uur naar Vraag het de Bieb op Radio Rijnmond voor vragen en antwoorden.