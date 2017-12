Deel dit artikel:











Vijfde plaats voor Franssen in Japan Juul Franssen (rechts, archieffoto)

Juul Franssen heeft zaterdag op de grand prix van Tokyo geen medaille weten te pakken. De judoka van Budokan Rotterdam verloor in de strijd om het brons in de klasse tot 63 kilo van de Japanse Megumi Tsugane op waza-ari. Twee weken geleden won zij nog de grand prix in Den Haag.

Naast Franssen komen zondag nog een aantal regiojudoka's in actie. Guusje Steenhuis uit Hoogvliet (-78 kg) en Roy Meyer van Budokan Rotterdam (+100 kg) mogen dan aan de bak.