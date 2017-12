Deel dit artikel:











Informatiebijeenkomst over eurogrit Willemsbrug en Hef Bij de WIllemsbrug en de Hef zijn geen schadelijke hoeveelheden asbest gevonden.

De gemeente Rotterdam houdt dinsdag 12 december een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden aan de Willemsbrug en de Hef waarbij asbest in het staalgrit is gevonden.

De bijeenkomst is bij stichting Welzijn Muaila aan de Maaskade op het Noordereiland van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden wordt aanbevolen. Zowel aannemer als gemeente hebben onderzoek laten doen naar het aanwezige asbest. Bij de Willemsbrug blijkt dat er zeer geringe hoeveelheden asbest aanwezig zijn, en dat alleen in de tentconstructie rondom de Willemsbrug. Op andere locaties is geen asbest gevonden en dat geldt evenmin voor de kleding van mensen die binnen de tent hebben gewerkt. Bij de Hef is ook asbesthoudend grit gebruikt, maar daarbij was er nog minder asbest aanwezig dan bij de Willemsbrug.