Larsson: 'Elke week moet ik me laten zien'

Feyenoord hoopt zaterdag tegen Vitesse voor het eerst sinds 27 augustus een thuisoverwinning in de eredivisie te boeken. De Rotterdammers wonnen toen ruimschoots van Willem II (5-0) en willen na de uitzege van vorige week tegen FC Groningen (0-2) doorpakken. "Die overwinning was nodig. Het was een goede wedstrijd. Ik denk dat vorige week een stap vooruit hebben gemaakt", zegt aanvaller Sam Larsson.

De Zweed kwam van de zomer over van sc Heerenveen en lijkt de afgelopen weken een vaste waarde te zijn geworden bij de landskampioen. Larsson wil niet op zo'n manier denken: "Elke week moet ik mezelf laten zien. Er is veel concurrentie in het team. Niet alleen op mijn positie." De flankaanvaller, die ook als nummer 10 uit de voeten kan, zegt dat hij hard moet blijven werken om speelkansen te krijgen. "Ik heb geen normale seizoensvoorbereiding gehad, zoals iedereen weet. Mijn eerste wedstrijden speel ik nu pas. Hopelijk kan ik nog mee brengen."

Op het moment dat Larsson door RTV Rijnmond werd geïnterviewd, was de loting voor Zweden op het wereldkampioenschap voetbal nog niet bekend. Het vaderland van Larsson komt in de groepsfase uit tegen Duitsland, Mexico en Zuid-Korea. "Iedere Zweedse speler hoopt op dit moment bij de selectie te zitten", vertelt Larsson, die vindt dat hij minuten moet maken om naar het mondiale eindtoernooi te kunnen. "Het is aan iedereen om zijn vorm te houden of beter te worden."