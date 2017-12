Aanhouding na schietpartij Watergeusstraat

De politie heeft iemand aangehouden vanwege een schietincident in de Watergeusstraat in Rotterdam Bospolder.

Omwonenden meldden kort voor 15.00 uur zaterdagmiddag dat ze schoten hadden gehoord. Het zou te maken hebben met een uit de hand gelopen ruzie.Ter plaatse vond de politie geen gewonden, maar ook de schutter was verdwenen.

Na het horen van getuigen kwam de politie een verdachte op het spoor. Toen die later op middag even verderop kwam aanrijden, in de Jan Kruijffstraat, heeft de politie de auto klemgereden en de verdachte aangehouden.