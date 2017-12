Praat mee over Feyenoord-Vitesse

Feyenoord wil zaterdagavond voor het eerst sinds 27 augustus een thuiszege pakken. Dan moet Vitesse, de bekerwinnaar van vorig seizoen, worden verslagen. Eerder dit seizoen versloegen de Rotterdammers de Arnhemmers na strafschoppen in de strijd om de Johan Cruijff Schaal.

Deze wedstrijd is uiteraard live te volgen via RTV Rijnmond. De voorbeschouwing op Feyenoord-Vitesse zie je live op TV Rijnmond en via www.facebook.com/rtvrijnmondsport. Van 19.00 uur tot 19.45 uur hoor je hoe bekende en onbekende Feyenoord-aanhangers rondom De Kuip aankijken tegen het duel dat om 20.45 uur begint. Verslaggevers Ruud van Os en Sinclair Bischop staan bij het Maassgebouw en op het Stadionplein en proeven de sfeer onder de aanhang.

Radio Rijnmond Sport begint om 20:00 uur met presentator Bart Nolles en het programma zal drie uur duren. Vanaf 20:45 uur zullen radiocommentatoren Bischop en Dennis van Eersel het duel tussen Feyenoord en Vitesse verslaan.