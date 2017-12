Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij Schiedam Gewonde bij schietpartij Schiedam (Foto: MediaTV)

Bij een schietincident in Schiedam is zaterdagavond een gewonde gevallen. Rond kwart voor negen kwam de melding dat er schoten gelost waren bij de Van Tienhovenstraat in Schiedam.

Bij aankomst vond de politie daar een gewonde. Die is door een medisch team van de traumahelikopter ter plekke behandeld en in een ambulance afgevoerd. De schutter is nog spoorloos. De politie doet onderzoek op de plek van de schietpartij