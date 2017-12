Deel dit artikel:











Gewonde bij schietpartij Schiedam, schutter spoorloos Gewonde bij schietpartij Schiedam (Foto: MediaTV)

Bij een schietpartij in Schiedam is zaterdagavond een gewonde gevallen. Rond 21.15 uur kwam de melding dat er schoten gelost waren bij de Van Tienhovenstraat in Schiedam.

Bij aankomst vond de politie daar een gewonde. Het slachtoffer is door een medisch team van de traumahelikopter ter plekke behandeld en in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De schutter is nog spoorloos.