Wisselvallig Feyenoord nipt langs Vitesse

Feyenoord heeft zaterdag in De Kuip met het minimale verschil Vitesse geklopt. De landskampioen versloeg de Arnhemmers met 1-0 door een vroeg doelpunt van Nicolai Jørgensen. Beide teams werkten een leuke eerste helft af, maar de tweede helft viel zwaar tegen.

De Rotterdammers kwamen goed uit de startblokken. In de zevende minuut schoot Jørgensen op doelman Remko Pasveer, waarmee het eerste wapenfeit van de landskampioen een feit was. Twee minuten later was het wel raak voor de Deense spits. Het voorbereidende werk was van Sofyan Amrabat, waarna Jørgensen de bal eenvoudig in het Arnhemse doel kon tikken (1-0).

Na het goede eerste kwartier kreeg Feyenoord het lastig. Het Legioen hield in de negentiende minuut zijn hart vast bij een controversieel moment in het Rotterdamse strafschopgebied tussen Miguel Nelom en Milot Rashica. Scheidsrechter Pol van Boekel besliste echter dat dit geval geen penalty waard was. De grootste kans van Vitesse kwam op naam van Tim Matavz, maar de Sloveen stuitte halverwege de eerste helft op Feyenoord-doelman Brad Jones.

Feyenoord schrok na deze Arnhemse aanvallen wakker en rechtte iets de rug. Sam Larsson en Tonny Vilhena vergaten in de 27e minuut de bal op het doel te knallen. De grootste mogelijkheid was voor Larsson. In de 31e minuut zag de Zweed zijn schot gekeerd worden door Pasveer.

Een vergetelijke tweede helft

Zo boeiend de eerste helft van de wedstrijd, zo pover was het tweede gedeelte van het duel. Feyenoord en Vitesse creëerden bijna geen kansen. Het publiek in een koude Kuip werd in de laatste 45 minuten van de wedstrijd nauwelijks verwend. Pas in de 83e minuut was er voor het eerst opwinding in de tweede helft. Jørgensen kon uit de draai schieten. Pasveer had vervolgens een antwoord op deze poging van de aanvaller.

Ondanks het matige spel bleef het Feyenoord-Vitesse tot het einde spannend. Een tegenvaller voor de Rotterdammers is het uitvallen van Karim El Ahmadi. Hij moest in de 84e minuut geblesseerd naar de kant.

De mannen van coach Giovanni van Bronckhorst konden uiteindelijk niet meer scoren. De gasten uit Arnhem deden dat ook niet. Feyenoord won tegen Vitesse voor het eerst sinds 27 augustus in eigen huis in de eredivisie. De landskampioen klimt van de zevende naar de vijfde plaats en heeft 25 punten.

Feyenoord - Vitesse 1-0 (1-0)

9' 1-0 Nicolai Jørgensen

Opstelling Feyenoord: Jones; Nieuwkoop, Van Beek, Tapia, Nelom; Amrabat, El Ahmadi (84' Toornstra), Vilhena; Berghuis, Jørgensen, Larsson (90' Boëtius)