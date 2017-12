Van Bronckhorst: 'In tweede helft zag je de angst'

Giovanni van Bronckhorst kon zaterdag na afloop van Feyenoord-Vitesse (1-0) als winnende trainer de pers te woorden staan. Bij de microfoon van RTV Rijnmond zei de oefenmeester van de Rotterdammers dat hij blij is met de drie punten en het feit dat zijn ploeg de nul heeft gehouden. "Dat is, denk ik, het belangrijkste. Ik zie dat de jongens ervoor gaan en strijden", aldus de Feyenoord-trainer, die ook wist dat de landskampioen een lastige avond had.

"Je ziet het in de tweede helft minder worden. De angst kwam in de ploeg. Zeker na de laatste wedstrijden waarbij we punten hebben verspeeld. Uiteindelijk hebben we voor dit resultaat moeten vechten en de drie punten gewonnen." Van Bronckhorst vindt dat Feyenoord tegenstander Vitesse het idee gaf dat er wat te halen viel in De Kuip: "Als je de laatste wedstrijden in De Kuip terugziet, dan merk je dat het in de hoofden van de spelers gaat spelen. Gelukkig is dat nu weg en hebben we gewonnen."

Van Bronckhorst zag zijn aanvoerder Karim El Ahmadi geblesseerd uitvallen. Hij kon weinig zeggen over de fysieke gesteldheid van de middenvelder: "Ik weet niet hoe het met hem is. Hij wordt nog onderzocht. Het is misschien iets te vroeg om te zeggen, maar ik hoop dat het niet al te ernstig is."