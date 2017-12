Zaalsporten: Binnenland boekt monsterzege na vertrek coach

De basketbaldames van Renes/Binnenland hebben het eerste duel na het vertrek van coach Rychard de Jong overtuigend gewonnen. In Barendrecht won Binnenland met 123-41 van laagvlieger Amazone Utrecht. Bij rust was het al 56-14.

Door de zege blijft Binnenland vierde in de eredivisie. De winst volgt na een week waarin coach Rychard de Jong vertrok. Na acht duels kwam er al een einde aan de samenwerking tussen beide partijen. Speelster Jantine Kraak: "Het speelde al langer. Er waren wat dingetjes en eerst probeer je erover te praten om tot een oplossing te komen. Maar de klik was niet goed genoeg. Het paste niet."

Maandag is in Sportclub Rijnmond op TV Rijnmond een uitgebreide reportage te zien over de terugkeer van Zera Butter bij Binnenland. De international stond een jaar aan de kant en is sinds een maand weer terug. Sportclub Rijnmond begint maandag om 17.30 uur en wordt ieder uur herhaald.

Handbal

ARBO Rotterdam Handbal leed in Drenthe een ruime nederlaag tegen Oosting/E&O. De Rotterdammers verloren in Drenthe met 31-17. Het handbalteam van trainer Danny Baijens blijft na twaalf wedstrijden hekkensluiter in de eredivisie heren met vijf punten.

Korfbal

PKC/SWK Groep is na vier wedstrijden in de Korfbal League nog altijd de enige koploper. De ploeg uit Papendrecht versloeg zaterdagmiddag met 37-30 van DOS '46. Het korfbalteam van coach Detlef Elewaut blijft na deze overwinning als enige club ongeslagen.

KCC/SO natural werd in Delft met een nederlaag naar huis gestuurd. Fortuna/Delta was met 22-15 te sterk voor de korfballers uit Capelle aan den IJssel. De ploeg van coach Richard van Vloten vindt zichzelf terug op de negende plaats met twee punten uit vier duels.