Dodelijk ongeluk op N209 bij Bleiswijk Foto: MediaTV

Bij een ongeluk op de N209 in Bleiswijk is zaterdagavond een man om het leven gekomen. Zijn auto raakte van de weg, klapte tegen een boom en belandde in de sloot.

De 52-jarige Bleiswijker overleed ter plaatse. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet bekend.