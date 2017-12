Deel dit artikel:











Uitslaande brand op Dordtselaan in Rotterdam Archieffoto (Thijs Kern)

Op de Dordtselaan in Rotterdam-Zuid heeft in de nacht van zaterdag op zondag brand gewoed in de keuken van een appartement. Het vuur was uitslaand. Een persoon is met rookvergiftigingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Het ging om iemand uit het appartement boven het brandende pand. Het slachtoffer, dat op het balkon stond, is met een hoogwerker naar beneden gehaald. Uit het brandende huis, op de derde verdieping van een portiekflat, heeft de brandweer twee mensen gered. Mensen uit omliggende woningen moesten tijdelijk hun huis uit.