Vergeefse zoektocht naar vermiste Abdellah

De zoekactie in de Broekpolder bij de Vlaardingen naar de vermiste 15-jarige jongen Abdellah uit Schiedam heeft nog niets opgeleverd.

Familieleden en politieagenten gingen zondagochtend de polder in. Zaterdag was er al gezocht in het Beatrixpark in Schiedam.

De jongen liep vrijdagavond weg vanaf de Obrechtstraat in de Schiedamse wijk Groenoord. Hij werd voor het laatst gezien in de omgeving van het Vlietland Ziekenhuis in Schiedam.

Abdellah is doof, autistisch en licht verstandelijk gehandicapt. Hij gebruikt medicijnen.