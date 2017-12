Deel dit artikel:











110 mensen wachten op nieuw hart De tweede harttransplantatie in het toenmalige Dijkzigtziekenhuis, 1985

In het Zuid-Afrikaanse Kaapstad is precies vijftig jaar geleden de eerste harttransplantatie ter wereld uitgevoerd. Dat gebeurde door een team van dertig artsen, onder leiding van chirurg Christiaan Barnard. In Nederland was in 1984 het toenmalige Dijkzigtziekenhuis het eerste medisch centrum waar een patiënt een hart van iemand anders kreeg.

De operatie in Rotterdam werd uitgevoerd door hartchirurg Egbert Bos. De patiënt, Ger Keyzer, leefde nog vier jaar met het getransplanteerde hart. Hij slikte daarvoor speciale medicijnen. Maar zijn lichaam bleef het donorhart afstoten. Vorig jaar vonden in Nederland 35 harttransplantaties plaats. Dit jaar staat de teller op 32.

Momenteel staan er 110 mensen op de wachtlijst voor een nieuw hart, negen meer dan vorig jaar. Om in aanmerking te komen voor een donorhart mag de patiënt niet ouder dan 65 jaar zijn. Op het technologische vlak zijn er enorme sprongen gemaakt. Zo kunnen patiënten, in bepaalde gevallen, tegenwoordig ook een steunhart krijgen. Dit is een mechanische pomp die de functie van de hartkamers ondersteunt of overneemt. Zo'n steunhart wordt aangesloten op het hart. Volgens hartspecialisten is dit een veelbelovende techniek die veel wordt toegepast, maar nog wel in ontwikkeling is. In Nederland mogen Universitair Medisch Centrum Rotterdam (Erasmus MC), Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) en Universitair Medisch Centrum Utrecht harttransplantaties doen. Bij kinderen mag deze ingewikkelde ingreep alleen uitgevoerd worden in het Erasmus MC.