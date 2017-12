Deel dit artikel:











Vermiste vissersboot: wrak en 2 doden gevonden Archieffoto

Reddingswerkers hebben vandaag twee stoffelijke overschotten gevonden van de drie vermiste vissers. Ook de boot is gevonden. Op de Oosterschelde is eerder deze zondag een wrak gevonden. De boot lag volgens Omroep Zeeland ondersteboven in het water.

De vijf meter lange boot met sportvissers vertrok zaterdag vanaf Neeltje Jans en keerde niet terug. Een grote zoekactie in de nacht van zaterdag op zondag leverde niets op. Door mist en slecht weer moest de actie voortijdig worden afgebroken. Zondag is verder gezocht, onder meer met een vliegtuig. De reddingsbrigade van Ouddorp en de politie van de Maasvlakte deden daar ook aan mee.