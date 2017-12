Amber Alert over dove Abdullah (15) uit Schiedam

De politie heeft een Amber Alert verstuurd voor Abdullah Mazmahor uit Schiedam. De dove, autistische jongen wordt sinds vrijdag vermist. Hij is zonder jas de straat op gegaan.

Een Amber Alert is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt uitgestuurd wanneer de politie vreest voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Het wordt verspreid via internet en social media.

"Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf", zegt de politie. "De zorgen over het welzijn van Abdullah zijn echter zeer groot." Abdullah is hartpatiënt en heeft daarvoor medicatie nodig. Zijn verstandelijk vermogen is beperkt. Hij communiceert alleen via gebaren.

Zaterdag is in het Beatrixpark in Schiedam vergeefs naar hem gezocht. De politie, familieleden en behulpzame personen kamden zondagochtend de Vlaardingse Broekpolder uit in de hoop de jongen te vinden. Er werd ook gezocht op een volkstuinencomplex in de polder. Abudullah werd niet aangetroffen.

Zondagmiddag wordt verder gezocht in de omgeving van Abdullah's ouderlijk huis in de Obrechtstraat in Schiedam, onder meer in schuurtjes. De vader van Abdullah roept iedereen op om ook zelf even zijn of haar berging te kijken.

Abdullah heeft volgens zijn begeleider grote interesse in antiek en oude voorwerpen. "Hij gaat vaak op zoek in kelderboxen, tuinhuisjes of caravans, omdat mensen daar dat soort dingen bewaren."

Het zoekteam kijkt zondag ook op de kinderboerderij in de buurt, omdat dat eveneens een potentiële schuilplek zou kunnen zijn.

Abdullah's vader zegt dat de jongen nog niet eerder is weggelopen.