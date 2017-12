Deel dit artikel:











LIVE: PSV-Sparta (1-0) PSV - Sparta

Zit er een stunt in voor Sparta vanmiddag? En weet Excelsior de prima resultaten van dit seizoen in uitduels ook een vervolg te geven in Breda? Luister naar Radio Rijnmond en je mist niets!

PSV - Sparta begint om 14:30 uur. Wij blikken vanaf 14:00 uur vooruit op dat duel en maken daarna via Sinclair Bischop van de eerste tot de laatste minuut mee hoe die wedstrijd verloopt. Aansluitend speelt Excelsior het uitduel bij NAC Breda. En vanaf 16:45 uur volg je ook die wedstrijd zonder onderbrekingen op 93.4 FM of via onze gebruikelijke livestreams op deze website. Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Breuer, Fischer, Floranus; Duarte, Sanusi, Dougall (Mark Veenhoven 55'), Mühren; Proschwitz, Goodwin

1-0 52' Luuk de Jong

Kristinsson; Karami, Mattheij, Faes, Massop; Faik, Messaoud, Koolwijk; Elbers, Van Duinen, El Azzouzi