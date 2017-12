Minimale nederlaag Sparta tegen koploper PSV

Sparta is zondagmiddag tegen een minimale nederlaag opgelopen. Tegen PSV werd er in Eindhoven met 1-0 verloren. Luuk de Jong maakte het doelpunt voor PSV. Door de nederlaag blijft Sparta op de vijftiende plek staan in de eredivisie.

PSV kreeg in de beginfase meteen wat goede kansen. Jorrit Hendrix schoot in het strafschopgebied bijvoorbeeld tegen een verdediger aan. En voor Jurgen Locadia lag Roy Kortsmit na een uitbraak in de weg. Maar ook Sparta kreeg wat mogelijkheden in de eerste helft. Nick Proschwitz gaf de bal gevaarlijk voor, maar er stond geen Spartaan op de goede plek.

Overtreding De Jong

Diezelfde Proschwitz kreeg even later nog een kans. Hij schoot van dichtbij op doel, maar ook recht op keeper Jeroen Zoet. Geen doelpunten in de eerste helft dus. In de tweede helft was het wel snel raak. Luuk de Jong maakte zijn bingokaart vol door ook te scoren tegen Sparta, dat nog de enige tegenstander was waar hij nog niet tegen had gescoord. Tegen alle 23 andere ploegen scoorde hij wel.

De Jong leek dit wel onreglementair te doen; hij werkte verdediger Sander Fischer naar de grond. Scheidsrechter Siemen Mulder beoordeelde dit echter niet zo. Daardoor nam PSV de voorsprong. En die hielden ze rest van de wedstrijd vast.

Moegestreden

Al kregen de Eindhovenaren wel kansen op de 2-0. Kortsmit onderscheidde zich in de 70e minuut echter tweemaal. Hij hield een kopbal van Gaston Pereiro eruit. De hoekschop die daarop volgde was ook een prooi voor Kortsmit, nadat Van Ginkel goed inkopte.

Sparta bracht voor de slotfase nog spits Ragnar Ache, maar dat leverde niks op. Ook omdat de Rotterdammers moegestreden waren.

Scoreverloop

1-0 52' Luuk de Jong

Opstelling Sparta

Kortsmit; Holst, Breuer (Ache 82'), Fischer, Floranus; Duarte, Sanusi, Dougall (Mark Veenhoven 55'), Mühren; Proschwitz, Goodwin (Brogno 76')