Joop Hiele te gast in FC Rijnmond

Oud-doelman Joop Hiele is zondagavond te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Presentator Bart Nolles bespreekt samen met hem, Sinclair Bischop en Emile Schelvis de stand van zaken in het regionale profvoetbal.

Feyenoord won zaterdagavond weer eens een thuisduel in de eredivisie, voor het eerst sinds eind augustus. Toch waren de spelers na afloop kritisch op hun prestatie tegen Vitesse (1-0). Terecht of niet? Ook de prestaties van Sparta (uit bij PSV) en Excelsior (uit bij NAC) zullen uitgebreid aan bod komen. FC Rijnmond begint om 20:15 uur en is live te zien op TV Rijnmond, rijnmond.nl en ons Facebook account RTV Rijnmond Sport.