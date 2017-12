De tweede heftoren van de oude Botlekbrug wordt zondagmiddag weggevaren. De hele operatie is rechtstreeks te volgen via de websites van Rijkswaterstaat en van ProRail.

De oude Botlekbrug over de Oude Maas werd gebouwd in 1955, toen de Botlek en de Europoort werden aangelegd.

De oude brug is vervangen door een nieuwe, nogal storingsgevoelige brug. Die is zondag afgesloten voor het verkeer. Er is een omleiding ingesteld.