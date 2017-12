Amrabat en El Ahmadi twijfelachtig voor Napoli

Feyenoorder Sofyan Amrabat is zaterdag geblesseerd geraakt aan zijn enkel. In de wedstrijd tegen Vitesse liep hij een enkelblessure op na een botsing met keeper Brad Jones.

De kans dat hij woensdag in de Champions League tegen Napoli speelt, is klein. Landgenoot Karim El Ahmadi is er ook niet bij. Hij kampt met een kniekwetsuur, die wel mee lijkt te vallen. Het Marokkaanse tweetal wordt waarschijnlijk uit voorzorg aan de kant gehouden.

Miquel Nelom liep zaterdag tegen Vitesse een dikke lip op en moest verzorgd worden, maar hij is woensdag gewoon beschikbaar.

Het is nog onbekend of El Ahmadi en Amrabat zondag tegen FC Utrecht kunnen aantreden.