Het is de niet de eerste keer dat in de wijk een auto vlam vat

In Dordrecht is dit weekeinde een auto uitgebrand. Dat twittert de wijkagent van de Wielwijk en Crabbehof. De wagen stond geparkeerd op de Wibautstraat.

Het is niet de eerste keer dat een auto in de Dordtse wijk vlam vat. Vorige maand gebeurde dat ook in de Jan van Brakelstraat en in de Van Gendtstraat.

Er was toen waarschijnlijk sprake van brandstichting. Het is niet bekend of dat ook nu het geval is.