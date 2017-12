Zwak Excelsior verliest van NAC Breda

Excelsior heeft zondag geen resultaat overgehouden aan de wedstrijd in Breda. Van NAC werd er met 3-1 verloren. De Kralingers speelden geen goede wedstrijd en verloren terecht van de ploeg van de geschorste Stijn Vreven.

Vanaf minuut één was al vrij duidelijk wat NAC Breda van plan was. De ploeg legde veel energie in de wedstrijd en zochten veel de vleugels. NAC kwam door het energieke spel vaak door via de zijkanten, waardoor er een aantal kansen ontstonden.

Zo nam Manchester City-huurling Angelino de bal knap met de hak mee en schoot hij vroeg in de wedstrijd al op de paal. Ook Rai Vloet kreeg de kans om de club uit Breda op voorsprong te zetten, maar dat lukte hem niet. In de 24e minuut kreeg NAC een strafschop. Thierry Ambrose schoot de penalty onberispelijk binnen en gaf NAC de terechte voorsprong. Al werd de strafschop wel makkelijk gegeven.

Vlak na rust kreeg NAC Breda meteen weer een strafschop. Thierry Ambrose wist hem opnieuw te benutten. De wedstrijd leek gespeeld totdat Excelsior wat beter in de wedstrijd kwam. Mike van Duinen schoot in de 66e minuut nog wat hoop in de lichamen van de Excelsior-supporters, maar verder kwamen de Kralingers niet.

Paolo Fernandes maakte er ook nog 3-1 van. Ögmundur Kristinsson kreeg een houdbaar schot te verwerken, maar hij sloeg de bal in zijn eigen doel. Niet de eerste blunder van de IJslandse doelman. Voorlopig staat Excelsior nog wel op een keurige tiende plek, omdat het een beter doelsaldo heeft dan ADO Den Haag.

Scoreverloop

1-0 24' Thierry Ambrose (strafschop)2-0 48' Thierry Ambrose (strafschop)2-1 66' Mike van Duinen3-1 76' Paolo Fernandes