Liever de Kerstman dan je echtgenoot

Nelly van der Kooij is zo gek op de kerstman dat ze er inmiddels 2400 exemplaren van in huis heeft staan. "Als ik moest kiezen, dan gaat mijn man eruit", grinnikt de 72-jarige verzamelaarster uit Zwijndrecht.

Dat Nelly en haar man Rien van der Kooij hun kont nog kunnen keren is een wonder. Je struikelt bij hen thuis letterlijk over de kerstmannen. De woonkamer, trap, keuken en het toilet staan bomvol met het Kerst-symbool.

"Het is zo'n veertig jaar geleden begonnen en ik stop er nooit meer mee", vertelt Nelly. De kerstmannen zijn haar allemaal even dierbaar.

Haar man Rien heeft er helemaal niks mee maar zit de twee maanden elk jaar braaf uit. "Op 1 november begint ze met opbouwen en op 14 januari ben ik jarig dus moet die gekkigheid allemaal weer weg zijn", zegt Rien van der Kooij resoluut.