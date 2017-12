30 Jaar ondeugd aan de Pannekoekstraat

Stoute speeltjes in de kelder

Je lief verleiden met een kittig lingeriesetje, jezèlf verwennen met een mooi BH-tje, óf wat handboeien of dildo's inslaan. De Rotterdamse zussen Wilma, Ellen en Marian Wrokling weten zich al 30 jaar staande te houden met hun erotische lingerieshop aan de Pannenkoekstraat in Rotterdam.

Nog steeds vol vuur

Marian houdt van alles wat de winkel te bieden heeft, Ellen is naar eigen zeggen "heel ondeugend", maar wordt naar de kroon gestoken door haar oudste zus Wilma: "Ik ben natuurlijk het ondeugendst, want ik ben hiermee begonnen."

Vieze zus

Lachend wordt zij aangevuld door haar zussen: "Ze is echt wel een beetje de vieze zus hoor, zeiden wij altijd." Wilma: "Het concept is nog hetzelfde als 30 jaar geleden. We zijn begonnen voor vrouwen; een lingeriewinkel met een erotisch tintje.

De combinatie van mooie lingerie en sexy onderkleding en speeltjes.is nog steeds onze kracht." My Sin zit achter een onschuldig ogend entree aan de Pannenkoekstraat.