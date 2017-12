Van Duinen: 'Goede seizoenstart niet weggooien'

Mike van Duinen was zondag na afloop van NAC Breda-Excelsior (3-1) erg teleurgesteld. De aanvaller van de Kralingers vond dat zijn ploeg misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen heeft gespeeld. "In de beginfase werden we overdonderd. We kwamen niet in duel en het druk zetten ging niet goed. Daardoor kwamen we niet in de wedstrijd", was de reactie van de doelpuntenmaker van de Rotterdammers bij RTV Rijnmond.

De spelers van Excelsior waren op voorhand nog gewaarschuwd voor de stormachtige beginfase van NAC Breda. "In eerste instantie wilden we druk naar voren zetten en de tegenstander niet het initiatief geven. Uiteindelijk slaagden we er niet in om goed druk op NAC te krijgen", zegt Van Duinen. "Misschien waren we af en toe wat slordig. Als je het moeilijk hebt, dan is het geen schande om de bal even in de ploeg te houden en de bal breed te spelen. Maar uiteindelijk moeten we er meer mee doen." De spits vindt dat Excelsior het zichzelf moeilijk heeft gemaakt tegen de Brabanders. Ook na de aansluitingstreffer.

Het doelpunt van Van Duinen was pas de eerste van het seizoen. Daar is hij blij mee, maar bij hem overheerst vooral de teleurstelling: "Het was voor ons een belangrijke wedstrijd. We moeten die goede seizoenstart niet weggooien. Daar baal ik van."