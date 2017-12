Fischer: 'Scheidsrechter had moeten fluiten'

Sparta verloor zondagmiddag 'slechts' met 1-0 van PSV. Ondanks dat die uitslag niet verkeerd staat voor de nummer vijftien van de eredivisie, was Sander Fischer na afloop vooral teleurgesteld.

"Aan de ene kant is het goed, dat je goed in de wedstrijd hebt gezeten. En dat je bezig was om meer te krijgen. Aan de andere kant koop je er helemaal niks voor en verlies je met 1-0", zegt hij tegenover RTV Rijnmond.

Bij het winnende doelpunt van Luuk de Jong werd Fischer naar de grond gewerkt. En leek het erop dat er een overtreding werd gemaakt. "Ik had ook het gevoel. Het was licht, maar op het moment dat ik naar achter stap, maakt hij een lichte overtreding. Dan val ik en als dat niet gebeurt, dan ben ik gewoon in duel met hem. Ik denk dat de scheidsrechter had moeten fluiten.

Maar ik moet wel zeggen dat hij me wel te makkelijk uit balans kon brengen. Dat is niet goed van mij. Maar goed, voor een kleine overtreding moet ook gefloten worden."