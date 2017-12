Hiele in FC Rijnmond: 'Weinig Feyenoorders met diepte zonder de bal'

Joop Hiele is, ondanks de nipte 1-0 overwinning van afgelopen zaterdag tegen Vitesse, kritisch op het spel van Feyenoord. De oud-doelman vindt dat het niveau van de Rotterdammers na het vroege doelpunt van Nicolai Jørgensen hard naar beneden ging. "Op Jørgensen na zijn er geen spelers met diepte zonder de bal", zei hij in FC Rijnmond.

Presentator Bart Nolles had in de regionale voetbaltalkshow genoeg onderwerpen om over na te praten. Niet alleen Hiele nam plaats aan tafel, maar ook analist Emile Schelvis en radiocommentator Sinclair Bischop schoven aan bij FC Rijnmond. Naast de moeizame overwinning van Feyenoord bespraken de mannen ook de nederlagen van Sparta en Excelsior. Liet Sander Fischer zich te gemakkelijk aftroeven bij het doelpunt van PSV? Hebben de Kralingers een keepersprobleem?

Verder was er ook nieuws te melden over het veld van Sparta. Schelvis zei in FC Rijnmond dat de Kasteelclub bezig is met voorbereiden om natuurgras terug in het stadion te krijgen.