Opnieuw auto uitgebrand in Vlaardingen

Aan de Havikstraat in Vlaardingen is in de nacht van zondag op maandag een auto uitgebrand. Een aanhanger die ernaast stond, is zwaar beschadigd geraakt.

De brand is mogelijk aangestoken. Getuigen zouden vlak voor de brand een aantal mensen hebben zien wegrennen.

Het is alweer een tijd geleden dat in Vlaardingen een auto uitbrandde. Eerder dit jaar was het daar geregeld raak. In Dordrecht is afgelopen weekend ook opnieuw een auto in brand gevlogen in de wijk Crabbehof. Ook in die wijk is het geregeld raak.

Onlangs bleek dat de meeste autobranden in Zuid-Holland en in Noord-Brabant plaatsvinden. Dit jaar zijn er al 2808 auto's in brand gevlogen.