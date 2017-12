Rotterdamse Zimmie geen Miss Africa Netherlands

Zimmie Dwezekile uit Rotterdam heeft misgegrepen tijdens de Miss Africa Netherlands verkiezing. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse had gehoopt als winnares goede hygiëne te kunnen promoten in haar geboorteland.

Ze deed dan ook niet mee voor de missverkiezing zelf of omdat ze uitgeroepen wilde worden tot de mooiste. Ze wist dat de organisatie de winnares hulpprojecten helpt opzetten in het land waar ze vandaan komt, zei ze in oktober tegen RTV Rijnmond.

Zimmie wilde zich inzetten voor Healthpromoters die de hygiëne in Afrikaanse landen wil verbeteren.

"Er zijn nog zoveel mensen die daar niets van weten. Dat een goede hygiëne heel belangrijk is als je wilt voorkomen dat ziektes zich verspreiden, bijvoorbeeld. Als ik win, hoop ik snel naar Zuid-Afrika te kunnen reizen en aan de slag te gaan."

De winnares van de verkiezing was Hawa Conteh uit Sierra Leone. Op nummer twee eindigde Sohnajarra Ndure uit Gambia en op drie Neila Pina uit Kaapverdië.