Politie zoekt Abdullah met warmtebeeldcamera's

De politie gaat maandag verder met de zoektocht naar de dove, autistische Abdullah Mazmahor uit Schiedam. De 15-jarige jongen is sinds vrijdag vermist. Bij de zoektocht gebruikt de politie nu ook warmtebeeldcamera's.

De politie heeft in de nacht van zondag op maandag gezocht in onder meer Schiedam en Zoetermeer.

"Zodra we tips krijgen of hebben zelf een vermoeden hebben van waar hij zou kunnen zijn, dan gaan we zoeken. We zijn niet aan een locatie gebonden", zegt een politiewoordvoerder maandagochtend op Radio Rijnmond.

Waarop te letten?

De politie vraagt mensen om in hun eigen kelder of schuur te kijken, omdat Abdullah grote interesse heeft in antiek en oude voorwerpen.

"Hij gaat vaak op zoek in kelderboxen, tuinhuisjes of caravans, omdat mensen daar dat soort dingen bewaren", zei zijn begeleider zondag.

De politie verstuurde zondag een Amber Alert voor Abdullah.