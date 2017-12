Deel dit artikel:











Video: Brand Hoek van Holland geblust, pand ingestort Foto: MediaTV Wegens het gebrek aan bluswater uit nabijgelegen putten, is de brandweer bezig met het pompen van zeewater | Foto: MediaTV Foto: Regio15 Foto: MediaTV

In Hoek van Holland heeft maandagochtend een zeer grote brand gewoed in een houten strandtent. De brandweer had het vuur rond 11:10 uur onder controle. Het pand is ingestort.

Via een NL-Alert kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten. Bij strandtent Zwoel - die vlak aan het strand ligt - sloegen de vlammen uit het dak. Het is onduidelijk wat de oorzaak is. Bij de brand zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen. "Vanwege de giftige stoffen die vrij kunnen komen, kunnen mensen beter hun ramen en deuren sluiten", zei een woordvoerder van de brandweer maandagochtend op Radio Rijnmond. Het was volgens de brandweer lastig om de vlammen te bestrijden, omdat er te weinig putten in de buurt zijn waar je makkelijk bluswater uit kunt halen. De brandweer pompte daarom bluswater uit zee. Een ander probleem was dat er gasflessen in de strandtent stonden. Daarom moest de brandweer afstand houden tijdens het blussen. Het pand is ingestort. De kans dat de brand overslaat naar naastgelegen panden is daardoor kleiner geworden, zegt de brandweer. Tekst gaat verder onder video's Crowdfundingsactie

In juli was eigenaar Harald Hasselbach nog In juli was eigenaar Harald Hasselbach nog in het nieuws door zijn crowdfundingsactie. Hasselbach wilde destijds windschermen voor zijn terras en startte de crowdfunding. Daarmee verzamelde de eigenaar in een recordtijd van tien minuten 75 duizend euro.