De in 't Rotterdamse Old Scuola-restaurant werkzame Napolitaanse pizzameesterbakker Vincenzo wil dat de Unesco zijn professie en authentiek Italiaans bereide Pizza Margharita op de werelderfgoedlijst zet.

Hij beijfert zich met samen met 10 andere uitverkoren Italiaanse toppizzabereiders beijfert hij zich voor de officiele erkenning van dit uit begin 1700 stammende beroep en de speciaal voor de toendertijdse koningin Margaritha van Sicilië en Napoli ontwikkelde voorgerecht als erkend 'smaakmerk-meesters op de culturele erfgoedlijst geprangd te krijgen.

Volgende week ontvangt de speciale Unesco-commissie de Associazinone Verace Pizza Napoletano, waar Vincenzo bij is aangesloten en dan hebben we vanuit het Japanse Seoul uiteindelijk een wel of niet officieel gepredikeerde pizza-deegprofessor op de hoek van de Goudsewagenstraat en het Achterklooster in ons midden werkzaam.

Spannende tijden achter de Vesuviuslava-steenoven 'ferrari'-stoven z'n professie uitbatende pizza-margaritha-halfgod Vincenzo en de Old Scuola-uitbaters, archeoloog Marco Zander en bouwkundig ingenieur Daniel van der Stee in de randomisé.

