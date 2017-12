Supporters blikken terug op eerste thuiszege Feyenoord in maanden

Er viel dit weekend eindelijk weer eens wat te juichen voor de supporters van Feyenoord na een thuisduel. In Sportclub Rijnmond blikken we met fans van de regerend landskampioen terug op de overwinning op Vitesse.

Verder is er in ons wekelijkse sportmagazine ook veel aandacht voor andere sporten in onze regio. Zo doken we met golfer Joost Luiten de sportschool in, zie je een samenvatting van het korfbalduel Fortuna-KCC en maakten we een mooi portret van basketbalster Zera Butter, die na lang blessureleed terug is bij Binnenland.

Ook zie je beelden van de roemruchte boterletterwedstrijden die jaarlijks bij de Rotterdamsche Zeilvereeniging worden gehouden. Sportclub Rijnmond begint rond 17:20 uur en wordt ieder uur herhaald, maar uiteraard zijn alle reportages in de loop van de dag ook los On Demand op onze website te bekijken.