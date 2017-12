Rotterdamse kids schilderen Van Gogh's Aardappeleters

’t Is niet de gezelligste plek van Rotterdam, de hoek van de Postumalaan en de Veemstraat. Maar nu wel een stukje leuker: de saaie schuttingen hangen vol met schilderijen. Allemaal zijn ze geïnspireerd door het wereldberoemde schilderij 'De Aardappeleters' van Vincent van Gogh.

Ze zijn gemaakt door de scholieren uit de Afrikaanderwijk en ze hangen er dankzij twee actieve Rotterdammers: kunstenaar en muzikant Michiel Brink en patatondernemer Rocco Ladage. Van de laatste kwam het geld, van de eerste het idee.

Band

"Ik heb al jaren de band, die hebben we 1980 zo genoemd en op een gegeven moment zijn we alleen nog maar nummers gaan maken waar aardappels in voorkomen", zegt Michiel Brink. "Dat is gewoon vanzelf gegaan. Of je het wilt of niet, je raakt helemaal in de aardappel."

Wat natuurlijk ook geldt voor Rocco, neef van oprichter Bram Ladage en nu directeur van het bloeiende Rotterdamse frietbedrijf. Zijn bemoeienis in met het aardappelproject spreekt voor zich. "Dus vonden we het een goed idee om daar een paar containers neer te zetten om die plek wat op te leuken."

Kunstenares

Het plan om verwaarloosde plekken mooier te maken komt eigenlijk van de kunstenares Lotti Hesper. Die werd ooit aangestoken door soortgelijke projecten in de krottenwijken van Sao Paulo in Brazilië. Michiel Brink pikte het op en vond scholieren die graag aan het schilderen wilden.

"Er zit zeker talent bij", zegt hij. "Kinderen hebben altijd onvermoede talenten. Het is leuk om die naar boven te halen, dat geeft ze ook een beetje zelfvertrouwen."

Drie maanden

De schutting-expositie blijft drie maanden hangen, daarna komt er weer iets anders. Het is gratis. "En je kunt gelijk een patatje kopen", zegt Rocco. Want zakenman blijft hij altijd.