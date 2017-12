Engelsman fluit Feyenoord - Napoli

De 32-jarige Engelsman Michael Oliver fluit woensdag de laatste wedstrijd van Feyenoord in de Champions League tegen Napoli. De Brit had één keer eerder de leiding over een duel van de Rotterdammers.

Dat was in 2013, toen Feyenoord in de play-offs om de Europa League speelde tegen Kuban Krasnodar uit Rusland. Feyenoord verloor die wedstrijd met 1-2.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Napoli begint woensdagavond om 20:45 uur en is live te volgen in een extra Radio Rijnmond Sport, die om 20:00 uur begint. Tussen 19:00 en 20:00 uur is er ook een extra televisie-uitzending rondom de wedstrijd, die ook via Facebook live te volgen is.