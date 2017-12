Deel dit artikel:











Brand in vakantiehuisje Kruininger Gors Foto: MediaTV

Op het vakantiepark Kruininger Gors in Oostvoorne is brand geweest in een vakantiehuisje. De oorzaak is nog onbekend.

De brand brak zondagavond rond 23:00 uur uit en was na een half uur onder controle. De brandweer moest wel een deel van het huisje slopen om de brand helemaal uit te maken. Precies een jaar geleden gingen op hetzelfde vakantiepark vier huisjes in vlammen op. Die brand was waarschijnlijk aangestoken.