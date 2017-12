Tijdlijn: zoeken naar de vermiste Abdullah

Sinds vrijdagavond wordt de 15-jarige Abdullah Mazmahor uit Schiedam vermist. Abdullah is doof, verstandelijk beperkt en heeft dringend medicijnen nodig voor zijn hartproblemen. Het hele weekend is gezocht, zonder resultaat. Hieronder een tijdlijn van de gebeurtenissen.

Maandag 4 december

In de nacht van zondag op maandag zoekt de politie verder naar Abdullah, onder meer in Schiedam en in Zoetermeer. Daarbij worden ook warmtebeeldcamera’s gebruikt. Daarmee is het mogelijk om personen te zien die zich ergens verstopt hebben.

Zondag 3 december

De politie stuurt via internet en sociale media een Amber Alert uit. Dat is een landelijk waarschuwingsbericht dat wordt ingezet als wordt gevreesd voor het leven van een ontvoerd of vermist kind. Er zijn geen aanwijzingen voor een misdrijf, zegt de politie. Wel zijn de zorgen over Abdullah’s welzijn zeer groot.

Abdullah’s vader zegt dat de jongen niet eerder is weggelopen. Zijn begeleider roept mensen op te kijken in schuurtjes, kelderboxen, tuinhuisjes en caravans , want Abdullah heeft grote belangstelling voor oude, antieke en roestige voorwerpen die hij op zulke plekken zou kunnen vinden. Abdullah’s begeleider zegt dat Abdullah vermoedelijk geen deuren zal openbreken, maar wel naar binnen gaat waar dat kan.

Zeker dertig agenten, familieleden en mensen uit de buurt verzamelen zich in de Broekpolder om Abdullah te zoeken. Ze gaan ook naar de nabijgelegen kinderboerderij. Vermoed wordt dat de jongen een schuilplaats heeft gezocht.

Zaterdag 2 december

De politie twittert over de verdwijning van Abdullah en zoekt op verschillende plaatsen in de regio. Een voorbijganger denkt in het Prinses Beatrixpark iemand gezien te hebben die op de vermiste jongen lijkt. Agenten gaan daar zoeken, zonder resultaat.

Vrijdagavond 1 december

’s Avonds is Abdullah in de buurt van het Franciscus Vlietland Ziekenhuis, aan de overkant van de A20. Dat is de laatste keer dat iemand hem ziet.

Abdullah is 15 jaar, doof, autistisch, en licht verstandelijk beperkt. Hij spreekt niet, communiceert alleen met gebaren. Hij is hartpatiënt en moet medicijnen slikken.

Abdullah Mazmahor verlaat het huis aan de Obrechtstraat in de Schiedamse wijk Groenoord. Hij heeft geen jas aan.