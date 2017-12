Mondriaan-varianten te zien in Dordrecht

De schilder Jos Verheugen heeft speciaal voor Dordrecht, de stad van de Schapekoppen, een schilderij gemaakt. Het kunstwerk genaamd 'Librement d’après Mondrian, au Mouton 2017' is de komende maanden te zien in WG Galerie.

De expositie heet 'Vrij naar Mondriaan' en bevat een deel van een serie schilderijen die gemaakt is door de schilder.

Verheugen gaf zijn wetenschappelijke carrière op voor zijn schilderhobby. Hij woont en werkt, net als Mondriaan destijds, in Parijs. Verheugen voegt aan de werken van Mondriaan - die vooral uit lijnen bestaan - figuratieve elementen toe, zoals dieren en vrouwelijke rondingen.

In de galerie van Wilma Geerts zijn ook meet and greets georganiseerd tijdens de duur van Verheugen's expositie. Die is tot 28 januari 2018 te bezoeken.

WG galerie is dit najaar geopend aan de Aardappelmarkt 15 in Dordrecht en houdt om de twee maanden een solo expositie met werk van een Nederlandse portretkunstenaar of realist.