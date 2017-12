In Rotterdam-Noord zaten ruim 2200 huizen maandag korte tijd zonder stroom. Om 13:10 was het weer verholpen.

De storing trof huishoudens in en rond de Walenburgerweg achter station Rotterdam Centraal. Het is niet bekend wat de oorzaak van de stroomstoring is.

Monteurs van netbeheerder Stedin doen onderzoek naar de oorzaak.