Luiten duidt belang van krachttraining voor golfers

Ook voor golfers is het tegenwoordig van belang om meters te maken in de sportschool. Samen met topgolfer Joost Luiten gingen wij naar de sportschool, waar hij het belang van krachttraining voor golfers duidt.

De Rotterdammer merkt dat hij, zeker richting het einde van een seizoen, soms kracht verliest. "En dat kan bij een afslag zo een paar meter schelen. Dat lijkt niet veel, maar is in het golf enorm." En dus traint hij veel voor zichzelf, de laatste tijd zelfs nog vaker dan voorheen.

"2017 is niet geworden wat ik er van had verwacht. Ik stel altijd scherpe doelen voor mijzelf en die heb ik niet gehaald. Het staat dicht bij elkaar, in 2018 wil ik weer in de top-50 van de wereld komen te staan," besluit Luiten ambitieus.