Rotterdamse haven krijgt eigen bollenvelden Bloembollen planten in het Rotterdamse havengebied

Rotterdam is geen Lisse of Hillegom. Toch is het Havenbedrijf Rotterdam maandag begonnen met het planten van 300.000 bloembollen in het havengebied.

Ze komen op zes plaatsen bij de Waalhaven, Maasvlakte Plaza, FutureLand en de Europoort. Komend voorjaar zal het er daar een stuk vrolijker uitzien dan nu. "De haven is niet de eerste plaats waar je aan denkt als je bloembollen gaat planten", zegt Paul Oosterhout van het Havenbedrijf. "Maar er zijn in deze gebieden heel mooie recreatieplekken. En ook voor de mensen die er werken is het fijn als het er een beetje fleurig uit ziet." Als bijzondere plekken tussen de schepen en de industrie noemt Oosterhout bijvoorbeeld de Waalhaven Oostzijde en Zuidzijde, en de Moezelweg en de Elbeweg verderop. In het voorjaar wordt het daar dus nog meer de moeite waard om eens te gaan kijken. Bijensterfte

De 'beeldkwaliteit' is niet de enige reden dat het Havenbedrijf deze actie onderneemt. "We doen het ook als een bijdrage aan het bestrijden van de bijensterfte in Nederland", aldus Paul Oosterhout. Het Brabantse hoveniersbedrijf BTL heeft de opdracht gekregen om de bollen in de grond te stoppen. Dat gebeurt met een tractor, waarachter een machine hangt die de klus razendsnel klaart. "Hij snijdt de grasmat open, stopt er een buis met bollen in en drukt dan de grond weer dicht." Uitgezocht

De bloembollen zijn zorgvuldig uitgezocht. 50.000 ervan zijn doorbloeiende narcissenmengsels. De rest is een 'Port of Rotterdam-mengsel', bestaande uit krokussen, blauwe en witte druiven en narcissen. Wat waar komt, hangt af van de kwaliteit van de grond.