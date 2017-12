Deel dit artikel:











Huizen Hoogvliet ontruimd na grote vuurwerkvondst vuurwerk gevonden in woning Hoogvliet

De politie heeft maandagmiddag een grote partij illegaal vuurwerk gevonden in een woning aan het Schutwant in Hoogvliet. De 45-jarige bewoner is aangehouden. Een kind dat ook in het huis was, is in veiligheid gebracht.

De vondst werd gedaan na een anonieme tip. Er kwam ruim tweehonderd kilo vuurwerk tevoorschijn, onder meer nitraten en mortieren. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) is erbij gehaald. Volgens de politie was was het voor een deel illegaal vuurwerk, maar zat er ook professioneel materiaal bij. "Dat was deels opengegaan, waarbij flitspoeder is vrijgekomen. Dat is heel gevoelig en kan makkelijk tot ontploffing komen", zegt een woordvoerster. Zeker omdat het over verschillende verdiepingen verspreid lag, was er een flink risico op een grote ontploffing. "We mogen blij zijn dat de ramen er nog in zitten en dat er niets is gebeurd", aldus de politie. Twee huizen aan weerszijden van het rijtjeshuis zijn uit voorzorg ontruimd. De EODD heeft het gevaarlijkste spul inmiddels afgevoerd om het elders tot ontploffing te brengen.