Enkelblessure Sofyan Amrabat valt mee

De enkelklachten die Sofyan Amrabat overhield aan de wedstrijd tussen Feyenoord en Vitesse (1-0) van afgelopen zaterdag vallen mee. De middenvelder lijkt toch gewoon inzetbaar te zijn in het Champions League-duel met Napoli.

Aanvankelijk was er de zorg dat Amrabat die wedstrijd van komende woensdag niet kon spelen, maar de klachten zijn snel verholpen. Over Karim El Ahmadi zijn er nog altijd meer zorgen. Hij heeft nog steeds last van zijn knie en lijkt woensdag in elk geval niet inzetbaar.

Of de aanvoerder van Feyenoord zondag tegen FC Utrecht weer kan spelen, is nog niet duidelijk.