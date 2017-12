Deel dit artikel:











Rotterdammer gepakt bij inbraak in Naaldwijk Politie Rotterdam Archief Foto: Thijs Kern

Een 28-jarige Rotterdammer is zondag gearresteerd nadat hij in Naaldwijk had geprobeerd in te breken. De politie was afgekomen op een melding dat twee mannen bezig waren een huis aan de Waterlelie binnen te dringen.

Toen de agenten bij het huis kwamen, zagen het tweetal wegrennen. De Rotterdammer kon worden gepakt, naar de andere man wordt nog gezocht.