'Bangalijst' op scholen in de Hoeksche Waard

Op een aantal scholen in de Hoeksche Waard gaat een zogenoemde 'bangalijst' rond. Hierop worden meisjes van 13 t/m 18 jaar op hun lichaam 'beoordeeld' en worden snapchat- en Instagramgegevens genoemd.

Het zou vooral gaan om meisjes van de Willem van Oranje en het Hoeksch Lyceum in Oud-Beijerland. Achter hun namen staan dingen als 'grote borsten' en 'lekker lichaam'. De lijst wordt als een PDF-bestand via WhatsApp verspreid.

Twee oud-leerlingen maken de kwestie nu openbaar. De 17-jarige Lynn en June staan zelf niet op de lijst, maar hebben meerdere vriendinnen die erop staan en die zich hierdoor ellendig voelen.

“Deze meisjes kunnen zich hierdoor zo onzeker gaan voelen en daarnaast ook onveilig”, vertelt June. “Helaas durven zij niet voor zichzelf op te komen. Wat wij begrijpen, want als je dertien bent en er wordt over je gezegd dat je al 'redelijk goed ontwikkeld' bent, durf je daar niks over te zeggen tegen iemand hogerop.”

Lynn en June willen voor de meiden opkomen en het signaal afgeven dat zo’n lijst echt mensen kan beschadigen. Ze vinden dat er meer over gesproken moet worden.

“Wat we willen zeggen is dat het wekelijks, misschien wel dagelijks overal gebeurt dat meiden als objecten worden gezien en dat er van alles wordt gezegd over deze meiden die compleet onschuldig zijn.”

Om hoeveel meisjes het gaat is onduidelijk. De Willem van Oranje laat in een schriftelijke reactie weten de lijstjes 'verwerpelijk' te vinden. De school is naar de politie gestapt.