Deel dit artikel:











Geen woorden maar strepen Het zelfgemaakte zebrapad Het zebrapad voor de herinrichting van de Nieuwe Binnenweg (beeld: Google Streetview) Het nieuwe zebrapad

Uit het niets is het er op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam: een zebrapad dat met graffiti op het asfalt is gesproten. Na de herinrichting van de straat in het centrum is er in eerste instantie geen oversteekplaats aangelegd bij de tramhalte Bloemkwekersstraat.

De Nieuwe Binnenweg is tien weken lang opgebroken geweest. De RET heeft het tramspoor vernieuwd en de tramhalte is toegankelijker gemaakt. Na die werkzaamheden was het aan de gemeente Rotterdam om ook het zebrapad weer terug te laten komen op het nieuwe asfalt. "Omdat het de afgelopen weken zoveel regende, was dat niet mogelijk," zegt een woordvoerder van de gemeente. Maar voor iemand duurde dat wachten op de gemeente waarschijnlijk te lang. De zebrapad-fan maakte daarom zelf maar een oversteekplaats. Hard nodig

Buurtbewoners zijn blij met de actie. "Er wordt hier heel hard gereden. Het is daarom goed dat het zebrapad alsnog terug is. Dat is hard nodig," laat een van de bewoners weten. Buurtbewoners zijn blij met de actie. "Er wordt hier heel hard gereden. Het is daarom goed dat het zebrapad alsnog terug is. Dat is hard nodig," laat een van de bewoners weten. De gemeente Rotterdam zegt dat het echte zebrapad alsnog terugkomt. In de nacht van maandag op dinsdag wordt de amateuristische oversteekplaats overgespoten.