Supporters weer blij na langverwachte thuiszege Feyenoord

Het was lang geleden (27 augustus) dat Feyenoord een thuiswedstrijd in de eredivisie wist te winnen. En dus waren de fans van de regerend landskampioen blij na de 1-0 overwinning op Vitesse.

Voor het eerst in jaren presteert Feyenoord in thuisduels slechter dan buiten de eigen Kuip. Opmerkelijk en iets om kritisch op te zijn. "Het is ook een wisselwerking," zegt een kritische supporter. "De sfeer vanaf de tribunes is ook niet hetzelfde als vorig seizoen."

Maar de Wijze Mannen, die zelfs bij besloten trainingen samenkomen bij de poorten van De Kuip, zien gelukkig weer licht aan het eind van de tunnel. "Sommige fans zijn het nooit eens met elkaar. Ook als we winnen zijn er zaken die niet goed zijn, dat blijf je toch houden."

Één ding is wel duidelijk. We zien gelukkig op een maandagochtend na een thuiswedstrijd weer eens blije gezichten bij het stadion van Feyenoord.