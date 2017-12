Zwarte Piet niet populair op Randstad-scholen

Op basisscholen in de grote steden en randgemeenten lopen veel minder zwarte pieten rond dan elders. Dat blijkt uit onderzoek van DUO.

In de Randstad is Zwarte Piet aanwezig op maar 17 procent van de basisscholen waar sinterklaas wordt gevierd. Daarbuiten is dat 89 procent.

Gebleken is dat op de meeste scholen weinig discussie is geweest over het inzetten van al dan niet Zwarte Pieten bij het sinterklaasfeest. Als daar al over werd gepraat, ging het vooral over de kleur.